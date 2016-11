Ikke rart om kaoset på et treningssenter tømmer deg for energi hvis du er introvert. Da lader du best batteriene hvis du trener alene eller i mindre grupper, hvor du kjenner de andre godt og vet hva som venter deg. Vurder å melde deg inn et sted hvor du kan trene med de samme menneskene hver uke.





Men hva skal du trene? Her får du noen tips som forhåpentlig kan inspirere deg til å finne den treningen som passer for deg.