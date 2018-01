Kickstart treningen med fem enkle tips

1. Skaff en treningspartner

Har du avtalt å trene med en annen, kommer du garantert av gårde. En makker gjør dessuten treningen både morsommere og hyggeligere. Lag gjerne små innbyrdes konkurranser, for husk at dere er der for å trene. Skravle kan dere gjøre i garderoben etterpå.

2. Sett et realistisk mål

Det er lurt å ha et mål med treningen, men husk å tidfeste det. Det er mye bedre å ha et mål om å gå ned for eksempel to kilo på én måned enn 10 kilo på ubestemt tid.

3. Prøv noe nytt

Det kan lett bli litt kjedelig i lengden hvis du alltid går på de samme timene. Utfordre deg selv ved å prøve nye timer. Hvem vet – kanskje du får dilla på boksing eller crossfit/sirkeltrening? For deg som vanligvis trener i apparater, er det smart å veksle mellom forskjellige apparater og utstyr. Kanskje du også kan prøve en styrketime for å få inspirasjon til nye øvelser. Når du varierer treningen, reduseres risikoen for skader.

4. Skaff deg personlig trener

Treneren kan lære deg nye øvelser og treningsredskaper. Hun kan også hjelpe deg med å trene med riktig intensitet, slik at du får maksimalt utbytte av innsatsen. På samme måte kan en personlig trener hjelpe deg med å sette mål for treningen og lage en plan for hvordan du skal nå det.

5. Husk at du skal ha det gøy

Hvis du hater å løpe, så aksepter det og dropp løpingen. I stedet kan du prøve for eksempel zumba. Det viktigste er at du har det gøy på trening, ellers klarer du ikke å holde motivasjonen oppe.