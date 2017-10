Du har garantert et personlig mål med treningen. Eller trener du bare uten å tenke så mye over hva du ønsker å oppnå med all jobbingen? Vi har spurt dere lesere på Facebook om hva DERES personlige mål med treningen er. Kanskje det kan bidra til å inspirere deg eller andre lesere til å finne det helt perfekte treningsmålet?

Mette Skougaard Jensen: “Jeg vil ha mer energi.”

AB Andersen: “Jeg håper å finne en midje.”

Therése Boman: “Jeg vil føle meg veltrent og få mer energi i hverdagen."

Lotte Winther Riis Klausen: “Jeg vil bli sterkere og få mer velvære."