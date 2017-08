Hopper du rett i treningsklærne når du våkner eller når du kommer hjem fra jobb? Eller må du alltid tvinge deg selv avgårde? Forhåpentligvis er det en blanding.

Eller kanskje du har gått helt i stå med treningen eller aldri kommet helt i gang slik du drømmer om - rett og slett fordi du sliter med å motivere deg selv.

Heldigvis er det mye du kan gjøre for å styre og styrke motivasjonen din. Ved å lære deg selv litt bedre å kjenne, kan du øke antall dager da du faktisk gidder å trene.

Fem motivasjonstyper - hvilken er du?

Vi kan deles inn i fem motivasjons-typer:

Tenner på å bli bedre og bedre i treningen sin. Bidragsyteren: Vil gjerne være med på å tilrettelegge for eksempel treningsplanen eller klubbens aktiviteter.

Blir gira av rekorder og konkurranser. Makkeren: Elsker samværet og muligheten til å være en del av et lag.

Ta testen vår og finn ut hvilken motivasjonstype som passer best på deg. Så får du en rekke ekspertråd til hvordan nettopp du kan tilrettelegge treningen, slik at du blir maksimalt motivert til å trene. Se også hvilke feller du bør være spesielt oppmerksom på å styre unna hvis du vil unngå at motivasjonen faller!





Om treningsmotivasjons-testen

Denne nye motivasjonstesten er utarbeidet av professor Henning Langberg, Center for Sundhedsmotivation, Københavns Universitet. De spesifikke motivasjonsrådene du får når du har gjennomført testen, er også utarbeidet av ham.

Center for Sundhedsmotivation holder blant annet kurs i hvordan man best motiverer blant annet pasienter til å legge om livsstilen og komme i gang med, og opprettholde, treningen.