På dette punktet er kvinner i bedre form enn menn

Vitenskapen overser kvinnene

Undersøkelsen fra Medicine & Science in Sports & Exercise har også påpekt et problem i vitenskapelig sammenhenger fordi mange undersøkelser alene baserer seg på menns fysikk.

Problemet med dette er at mange av disiplinene er lagd til menn, og ikke nødvendigvis passer til kvinner. Og fordi det er slik at du skal bryte ned musklene for å bygge mer styrke, s gir denne undersøkelsen, som viser at muskeltrettheten er forskjellig hos kvinner og menn, bare enda større grunn til å forske på begge kjønn framover.

Forskning har vist at kvinner bygger raskere muskler i beina etter et langt løp, mens menn raskere bygger muskler når det kommer til styrketrening. Det er altså forskjell på hvilken form for trening som gjør de respektive kjønn mest muskeltrette og dermed kan bygge muskler raskere.

