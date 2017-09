Camilla Kjær Madsen: “Jeg har løpt 5 km, og målet er å klare og løpe dem uten pause og øke til 7 km innen juni 2018.”

Weronica Olofsson: “3 km er det lengste jeg har løpt.”

Ninna Hyllested Cordtz: "Jeg har gjennomført en Ironman. Mitt neste mål er å bli raskere.”

Tulle Adolfsson: “Målet mitt er en halvmaraton. Akkurat nå klarer jeg å løpe 13 km.”

Birgitte Nyback Braut: “ Det lengste jeg har løpt er 12,5 km. Målet er en halvmaraton.”

Flere av dere har som mål å løpe en halvmaraton. Og det er tøft - og skikkelig langt. Med disse løpeprogrammene finner du mer inspirasjon til neste løpetur. Det er nemlig noe for enhver smak, så du kan velge akkurat det programmet som passer aller best for deg.

God løpetur!