Slik blir du mer motivert til å trene

Få fart på trenings-motivasjonen

Når treningen ender i et langsomt tempo, og ikke i en sluttspurt, får du mer lyst til å komme deg av gårde igjen, viser et nytt forsøk.

Det virker kanskje opplagt å avslutte spinningtimen eller løpeturen med å gi full gass, men det kan faktisk være mer demotiverende enn nyttig. Hvis du i stedet snur på det, og avslutter økten i et roligere tempo og med litt krefter igjen, blir det lettere å komme seg av gårde neste gang, viser en ny undersøkelse.

Når du avslutter mens du ennå har litt krefter igjen, forbinder du også hele treningsøkten med en følelse av overskudd når du tenker tilbake på den.

I forsøket syklet 46 utrente personer et kvarter på ergometersykkel. Halvparten økte intensiteten gradvis, mens den andre halvparten senket intensiteten gradvis, men totalt sett trente begge gruppene like hardt. Likevel var det stor forskjell på hvordan de oppfattet sykkelturen etterpå. De som syklet gradvis saktere husket treningen som mer behagelig og var mer innstilt på å trene igjen. Det gjaldt både når de ble spurt 15 minutter, 24 timer og 7 dager etter at forsøket ble avsluttet.