Det er ingen hemmelighet at trening, mosjon og et sunt kosthold er veien til både en sterkere, sunnere og mer veltrent kropp. Men det er langt i fra alt som må til hvis du vil oppnå synlige resultater.

Hemmeligheten er søvn. Men det handler ikke bare om å få de cirka åtte timene hver natt. Det er nemlig viktig NÅR hodet treffer puta. En god tommelfingerregel er å gå i seng kl 22.00 og stå opp rundt klokka 6.00. Det er nemlig rundt klokka 22 musklene begynner å reparere seg selv - og derfor er det viktig at du ikke legger deg for sent. Da får du mindre utbytte av de timene du akkurat har brukt på treningssenteret.