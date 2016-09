Slik bør du egentlig trene for å få tonet armene

Du glemmer å tenke på hva du spiser. Da er det nesten likegyldig hvor mange timer du bruker på å trene. Men bare nesten. Hvis du jobber for å få tonet armene er det ikke helt likegyldig hva du putter i deg. Sørg for å spise protein til hvert eneste måltid - det er nemlig den viktigste byggesteinen når du ønsker å bygge muskler.

TIPS! Sørg for å spise cirka 30 minutter etter trening. Da er kroppen helt klar til å absorbere næringsstoffer - OG proteinene gjenoppbygger fibrene i musklene dine.

Vektene dine er aaaaltfor lette. Er det fordi du er redd for at du skal se ekstremt overtrent ut? Det kommer ikke til å skje. Med mindre du nærmest flytter inn i treningssenteret. Du er nødt til å trene med en vekt som er så tung at den faktisk stimulerer musklene så mye som overhodet mulig. Du skal maks klare å ta 8-12 repetisjoner. Dette skal du maks gjøre ter til fem ganger. De siste to reptetisjonene skal være skikkelig harde og vanskelige å ta. Da er vektene dine tunge nok. ,