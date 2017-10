Her kan dere få utfordringer

Dere er på helt forskjellig nivå

Hvis mannen din er raskere og sterkere enn deg, er det fare for at han kan komme til å kjede seg på trening, og at du føler deg altfor presset. Men dere kan fint justere treningen etter nivåforskjellen – eller bare ta følge til treningssenteret og trene hver for dere.

Lett å bli hissig

Når han sier «ta i!», skriker du «hold kjeft!». Du elsker mannen din, men du verden som han kan irritere deg – spesielt når du er presset. Men husk å se ham som en god treningspartner: Når han retter på deg, er det for å hjelpe, og når han spør for 117. gang om det går greit, er det for å vise omsorg. Det er mye som kan misforstås i situasjonen, så avtal spilleregler på forhånd, slik at dere kommuniserer bedre.