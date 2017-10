Et felles mål kan for eksempel være å løpe tre ganger i uka, selv om dere bare har mulighet til å treffes én gang. I stedet kan dere ta en selfie etter hver løpetur og sende til hverandre. Hvis det ikke tikker inn to bilder i uka, skylder dere en middag.

Svømming

Svøm et par baner hver for dere først for å teste nivået. Er dere på noenlunde samme nivå, kan dere svømme i hver deres bane og konkurrere mot hverandre, slik at dere får opp pulsen. Eller den ene kan starte litt før, slik at den treigeste får et par meters forsprang som den andre må prøve å hente inn. Etterpå kan dere slappe av i badstua og prate om løst og fast..

Lær deg å svømme effektivt med vårt svømmeprogram..

Styrketrening

Kjør en lek à la hermegåsa, der dere bytter på å være leder og bestemme øvelse og antall repetisjoner. På den måten får dere god mulighet til å utfordre svake sider hos hverandre og få trent de områdene som trenger det aller mest.