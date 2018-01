Selvmåling trender

En annen av tidens store trender, som også fortsetter sin seiersgang i 2018, er såkalte "wearables" som sportsklokker og treningsmålere. De tar tredjeplassen etter lagtrening. Med "wearables" kan du måle den daglige aktiviteten og treningen, få tilbakemeldinger på prestasjonene dine og generelt bli motivert til å bevege deg mer i løpet av dagen.

Og mye tyder på at den lille hjelperen rundt håndleddet har god effekt. Eksperter har i hvert fall nylig undersøkt hvor lenge folk bruker målere og lignende. Det viste seg at hele 80 prosent av brukerne holdt på i minst ett år. Ifølge ekspertene, er det tegn på at selvmåling bidrar til at vi beveger oss mer.

