Tidspunkter du ikke orker å løpe, men hvor du VIRKELIG burde

Det er noen dager hvor det bare er skikkelig vanskelig å hoppe i løpetightsen. Likevel er det nettopp på de dagene det gavner oss aller mest å komme oss av gårde og vi kommer til å føle oss sterkest. Vi hjelper deg med å komme av gårde når du ellers finner på disse unnskyldningene:

”Jammen, jeg har ikke spist frokost”

OK. Det er et poeng at du trolig ikke vil prestere på samme nivå på tom mage, men hvis du bare får tak i en energibar, sportsdrikk eller et annet mindre måltid, så klarer du å komme deg av gårde på en løpetur.

”Jeg rekker det rett og slett ikke i dag”

Hvis dagen er full av avtaler, så kan det selvfølgelig være vanskelig å rekke det, men husk at en løpetur bare trenger å vare i 15 minutter, og det burde det være mulig å rekke. Det er viktig å huske på at litt er bedre enn ingenting.