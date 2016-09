Ting du ALDRI må gjøre før trening

Det vet sikkert hva som er lurt å gjøre før trening: å ta på gode treningssko, kjøre litt lett oppvarming osv. Men vet du hva du bør unngå å gjøre? Sjekk disse fire tingene!

1. Hold deg unna alkohol!

Du er nok klar over allerede at det ikke er lurt å drikke rikelige mengder alkohol før trening. Og det er klart at bivirkningene ved et enkelt glass ikke er så voldsomme som hvis du heller innpå.

Men selv et enkelt glass kan for eksempel gjøre deg søvnig, påvirke motorikken og senke blodsukkeret.





2. Det er IKKE lurt å drikke masse vann

Kanskje du plutselig oppdager at du ikke har drukket nok vann i løpet av dagen. Du kan imidlertid ikke rette på det ved å drikke masse vann på en gang. Ikke bare er det ubehagelig med så mye vann i magen, men det kan også gjøre deg kvalm og ødelegge treningen din.