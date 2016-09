Tren etter din indre klokke

Slik bør du trene i løpet av dagen

Når vil du helst trene? Når kroppen spenner bein for en god prestasjon? Eller når den nærmest er tunet inn på å sette rekorder. Her får du klokkeguiden til når du bør trene hva.

06:00-09:00

Kroppen vil ikke bli presset

Stille og rolig trening, f.eks. en gåtur eller jogging, fungerer fint om morgenen. Det er også et godt tidspunkt for sanselig bevegelighets­trening som yoga og pilates

09:00-13:00

Perfekt for topprestasjoner

Tung styrketrening og harde intervaller kan med fordel gjøres sent på formiddagen. Dessverre er de fleste på jobb på dette tidspunktet. Har du mulighet til å flekse en time på jobben, vil det være utrolig effektivt å trene hardt akkurat nå. Lunsjen etterpå vil naturlig fungere som et restitusjonsmåltid som får kroppen til å omsette treningen til et realt formløft. Er det umulig for deg å trene om formiddagen på hverdager, så sørg endelig for å gripe muligheten i helgen.





Timene før lunsj er også et godt tidspunkt for koordinasjonskrevende trening som dans, ettersom hodet er skjerpet og klar for en utfordring.