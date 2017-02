Veddemål får deg til å trene mer

Øk treningsmotivasjonen med veddemål

En liten dyst med en venninne kan være løsningen hvis treningslysten er helt på bånn. Et nytt forsøk viser iallfall at konkurranse er den klart beste treningsmotivasjonen.

Testpersoner gikk i gang med et 11-ukersprogram der de kunne velge fritt mellom gruppetimer som spinning, løping, yoga og styrketrening. Underveis ble de delt inn i grupper på et nettforum, der de enten skulle støtte hverandre underveis eller konkurrere mot hverandre om å trene flest ganger. Resultatet ble en overveldende seier til konkurransegruppen. Da forsøket var over, hadde de notert et frammøte på trening som var hele 90 prosent høyere enn i støttegruppen.