Derfor bør du ikke droppe vinterløpingen

2. Hold forkjølelsen unna

På dager da det føles tøft å komme seg ut av døra, er det lett å overbevise seg selv om at den beste måten å holde seg sykdomsfri på er å ligge under teppet på sofaen. Beklager, men det er feil. Forskning fra Mayo Foundation for Medical Education and Research har nemlig vist at regelmessig mosjon reduserer risikoen for å få et virus med 20-30 prosent.

3. God kondistrening

Løpeturer om vinteren er spesielt god kondistrening, fordi den kjølige temperaturen gjør at kroppen trenes til å ta opp oksygen mer effektivt. En studie fra Northern Arizona University har påvist en sammenheng mellom kalde omgivelser og forbedret maks. O2-opptak.

GOD TUR!

Få en flott treningstrøye fra Kari Traa + tre numre av I FORM for bare 129 kr.