Slipp stresset i ferien

Endelig ferie. Du har gledet deg i ukevis, og nå er den rett rundt hjørnet. Tre uker i sommersola med familiekos, lange løpeturer, venninne avtaler og god mat. Problemet er bare at jobben fortsatt kverner rundt i hodet, og du har en milliard prosjekter hjemme som du føler at du burde kaste deg over. Det er i det hele tatt vanskelig å gi slipp på hverdagsstresset, men ikke desto mindre er det superviktig. Både kroppen og hjernen har stort behov for en hvilepause innimellom.

Når du girer helt ned, synker mengden av stress hormoner i kroppen, og du gir slipp på den indre alarmberedskapen. Da klarer kroppen og hjernen å slappe av og lade opp på nytt, og det er avgjørende for helsa og velværet. Du får mye mer overskudd og kommer i bedre humør, og det vil komme deg til gode når ferien er over og hverdagspresset kommer snikende igjen.

Faktisk svarer hele 81 prosent av deltakerne i en stor britisk undersøkelse at de har fått det bedre mentalt etter at de har vært på ferie. Det skyldes spesielt at de føler seg mindre stresset, gladere og fulle av energi, og i tillegg sover de bedre om natta. Ifølge undersøkelsen kan effekten av å ha ferie vare fra tre uker og helt opp til tre måneder etter at den er slutt.

Finn indre ro med yoga

Når ferien er der, er det også mange ting du kan gjøre for å gire helt ned. En av dem er å trene yoga, som gir ro og får deg til å stresse ned. Ifølge flere undersøkelser senker det blant annet blodtrykket, nivået av stresshormoner og gir bedre nattesøvn.

Her får du et yogaprogram som er satt sammen spesielt for å hjelpe deg med å finne indre ro. Det tar ikke mer enn 20–30 minutter å utføre de åtte øvelsene, og de kan gjøres alle steder i løpet av ferien, både hjemme, på hotellrommet, hytta eller en strand i Spania. Gjør du programmet tre–fire ganger i uka, for eksempel som en god start om morgenen, vil den indre roen forplante seg i deg og vare lenge. God ferie!