Må yogamatta vaskes?

Slik tar du vare på yogamatta

I utgangspunktet er det lurt å vaske den med jevne mellomrom. Selv om matta ikke ser spesielt skitten ut, blir den full av hudrester, smuss og støv over tid. Det gjelder enten du trener svett bikramyoga eller mer avslappende hathayoga. Hvor ofte matta bør vaskes, avhenger imidlertid av hvilken type yoga du trener. Hot yoga krever for eksempel at du vasker den etter hver trening, mens det kan gå måneder mellom hver vask hvis du trener for eksempel hathayoga.





Yogamatta trenger en vask når ...

… du sklir litt rundt når du gjør øvelsene.

… den begynner å lukte vondt.

… du har trent ute.

… du har svettet en del på trening.

