Bli slank øvelser

Yoga - gjør deg slank

Man skal på ingen måte undervurdere yoga når det gjelder slanking. Riktignok forbrenner du i de fleste tilfeller ikke så mange kalorier når du gjør øvelsene, men den indirekte effekten er minst like viktig. Du kan nemlig spise alt det riktige og trene ganske hardt og bra, men hvis kroppen er stresset eller på annen måte i ubalanse, holder den på fett og væske for å beskytte seg, og da går du ikke ned i vekt. Regelmessig yoga gjør at kroppen gir slipp på spenningene, og da er det mye større sjanse for å lykkes med vektreduksjonen.





I boksen nedenfor ser du hvor god slankeeffekt yoga har.

4 grunner til at Yoga slanker

Stressnivået reduseres, og kroppen gir slipp på fett og væske som den holder fast på når den er stresset.

Fordøyelsessystemet blir påvirket positivt, og når det fungerer, er det mulig å gå ned i vekt og holde vekten stabil.

Tankene faller til ro, og du blir mer skjerpet, slik at du er mer til stede psykisk. Da blir det også lettere å kjenne om du egentlig er sulten.

Du får bedre holdning, og når du retter opp kroppen, kan du trekke pusten dypere og får mer oksygen til hjernen. Slik får du mer energi og overskudd til slankeprosjektet ditt.

Med disse 7 enkle øvelser kan du reduserer væskeopphopinger, bringe kroppen i balanse og redusere stressnivå, og det er alt sammen faktorer som kan fjerne overflødige kilo.

Programmet kan utføres hver dag, enten for seg selv eller etter annen trening.

