Fem yogaøvelser som forebygger skader

Knelende tåstrekk

Hvorfor: Strekker tær, ankler og hele fotsålen. Øvelsen forebygger senebetennelse på undersiden av foten samt akillessenebetennelse. Strekken virker også på bindevevet og bidrar til å løse opp hele baksiden av kroppen. Myker opp i knær, hofter og bekken.

Hvordan:



Sitt på knærne med bøyde tær, slik at de peker ned mot underlaget.

Sett deg langsomt ned på hælene. Hold knærne så tett sammen som mulig.

Hold stillingen mens du puster inn og ut 5–10 ganger, hvis du kan.

Før du går ut av stillingen: Gi tær og føtter et motstrekk ved å legge oversiden av føttene flatt ned mot underlaget. Hold knærne sammen, slik at stortærne berører hverandre.

TIPS: Hvis det gjør vondt i knærne, kan du legge et sammenbrettet håndkle under knehasene. Gjør det for vondt i føttene, kan du lene overkroppen litt fram og eventuelt sette fingertuppene i underlaget.