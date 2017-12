Lad energinivået på 20 minutter

Kroppen og hjernen blir utsatt for mye i løpet av julemåneden som fort kan tømme deg for krefter. Men i år kan du forebygge julestress, forstoppelse og en slapp feriekropp med dette programmet som er skreddersydd for å gi deg en deilig følelse av velvære og overskudd midt i all viraken. Programmet tar cirka 20 minutter og er basert på øvelser fra yogaens verden. Du trenger bare et rom der du får være alene, samt et behagelig underlag. Etterpå, når du går tilbake til det du holdt på med, har du garantert fått mye mer overskudd til å orke kjøret.

Dette får du ut av treningsprogrammet

Gir mer energi og mindre stress.

Stimulerer fordøyelsen.

Sikrer deg litt egentid.

Slik utførerr du treningsprogrammet

Start med øvelse 1 og fortsett med 2, 3, 4 og 5 rett etter hverandre som ett sett. Gjenta settet fire ganger før du avslutter med øvelse 6.

1. Fokus

Sitt behagelig i skredderstilling.

Rett opp ryggen og senk skuldrene.

Ta en dyp innånding og lukk øynene når du puster ut.

Gni håndflatene mot hverandre, slik at hendene blir varme, og plasser én håndflate på hvert øye.

Du kan godt presse håndflatene en anelse inn i øyehulen, men det skal føles godt.

Vend tankene innover og tenk gjennom hva du vil ha ut av de neste 20 minutterne med egentid.

Fortsett i 4–5 åndedrag eller lenger ved behov.

Hjelper deg med å vende fokus innover og bli bevisst deg selv. Beroliger tankene og sanseapparatet, og gjør deg klar til å få det beste ut av programmet.