Hvilken truse er det best å trene i?

Det korte svaret er naturligvis at du skal bruke den trusa du synes er mest behagelig. Men fullt så enkelt er det likevel ikke, for når du trener, gir du gass og svetter mye. Til det trenger du undertøy som puster, sitter godt og ikke sjenerer underveis. Dessuten kan du faktisk utsette deg for uønskede bakterier og infeksjoner hvis du velger feil type truse til trening. Nedenfor ser du hva du bør gå etter for å finne den som er best når du er aktiv.

Ja og nei når det gjelder truser

Vi anbefaler selvsagt at du investerer i skikkelige sportstruser som puster og er smidige. Hvis du likevel foretrekker trusene fra skuffen, så er det visse du bør bruke og andre du bør holde deg unna.

1. Glem G-streng

Trusa kan føre bakterier fra baken framover når du beveger deg, og det øker risikoen for en urinveisinfeksjon.

2. Gi slipp på den gode, gamle

Hvis undertøyet er slitt, kan strikken trenge gjennom stoffet, og det kan gi kontakteksem. Det samme gjelder hvis modellen har rysjer langs trusekanten, som her.