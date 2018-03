1. Hvilken type foam roller bør jeg velge?

Den vanligste foam roller-modellen har en helt glatt overflate og gir et jevnt trykk over hele rullen. Det er perfekt for deg som nettopp har begynt å bruke en foam roller, og først skal venne deg til trykket mot musklene. Hvis du ikke trener så hardt, så kan den vanlige rullen også være et godt valg for å gi kroppen en mildere massasje, som likevel løsner opp.

Vil du derimot gi musklene en intens runde finnes det foam rollere med grove mønstre, og disse går hardere til verks enn de tradisjonelle. De trykker mer spesifikt på noen bestemte områder, og gir dermed en dypere massasje. Mange av rullene har forskjellig type mønstre, så du kan prøve deg fram helt til trykket treffer helt riktig.