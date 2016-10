Så ofte bør du vaske vannflaska

Derfor bør du skifte ut sports-bh-en jevnlig

En god sports-bh er et must i treningsgarderoben – og den krever jevnlig fornyelse! For uansett bryststørrelse lever sports-bh-en et hardt liv med masser av aktivitet, svette og vekt, som reduserer elastisiteten i stoffet og dermed også støtteevnen.