I FORM tester kompresjonstights

Hva er kompresjon?

Kompresjon betyr «å presse på noe» . Og fordi de presser på musklene, sikrer kompresjonstights bedre blodsirkulasjon, og næringsstoffer og oksygen fraktes lettere rundt i kroppen. Avfallsstoffer fjernes også mer effektivt, noe som betyr at du blir mindre støl av treningen. I tillegg har kompresjon den positive sideeffekten at baken, magen og lårene holdes inne, slik at ingenting disser eller buler ut når du gir gass.

Slik testet vi

Vi har testet alle tightsene på både spinning og styrketrening, samt på lange og korte løpeturer. Vi har vurdert utseende, komfort, passform, funksjonalitet og pris, slik at du kan finne den tightsen som passer best til din stil, treningsform og lommebok. Sjekk prisjakt.no for å finne de beste tilbudene.