Test av Sports-bh-er

Finn den perfekte bh-en

Denne testen består av 15 bh-er til sport. Den er inndelt i tre kategorier: bh-er til lavintensiv trening, til høyintensiv trening og til stor byste. Kvinner med store bryster trenger generelt en sports-bh med mye støtte, så i denne kategorien har vi testet modeller som kan brukes til både høy- og lavintensiv trening.

Slik testet vi

Vi satte 17 kvinner i forskjellige størrelser til å teste sports-bh-er både ute og inne på treningssenteret. Hver modell er testet av flere kvinner med forskjellige skålstørrelser. Testen er delt inn i tre kategorier. Den første kategorien er bh-er med A-D-skål til lavintensiv trening. Her har testerne syklet og trent yoga og styrke. Kategori nummer to består av bh-er med A-D-skål til høyintensiv trening. Her har testerne løpt, trent crossfit og hoppet på trampoline. Den siste kategorien består av sports-bh-er for store bryster (DD-J), og testerne har bedrevet både lav- og høyintensiv trening, med hopping og mye svette.