Hva er fordelen med en treningsstrikk?

En treningsstrikk har den klare fordelen at den er superpraktisk. Den veier veldig lite og kan rulles sammen slik at den nesten ikke tar plass. Du kan enkelt ta med treningsstrikken på ferien eller på helgetur til familien, slik at du hele tiden kan trene målrettet selv om du er langt hjemmefra. På løpeturen kan du ha en treningsstrikk i lomma, hvis du vil snike inn litt styrketrening underveis på ruten.

Liker du bedre å trene på stuegulvet, slipper du å dra med deg tunge håndvekter som bare er i veien eller tar plass i skapet.

Sammenlignet med et medlemsskap på treningssenteret, er en treningsstrikk dessuten en billig investering.