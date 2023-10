Det finnes naturligvis unntak, men det er nesten som amen i kirka at kiloene renner av menn i et litt annet tempo enn for kvinner. Anne Seidelin peker på to grunner til at det er sånn:

Menn går lettere ned i vekt. Større muskelmasse er lik høyere forbrenning, som er lik raskere vekttap. Sånn er det bare, og det nyter menn godt av.

Kvinner føler et annet sosialt press. Grovt sagt krever det ikke tre runder med «nei takk» før kontorkaka er avverget for menn. Kvinner må derimot forsvare og forklare livsstilen sin, og der ligger – nok en gang svært generalisert – et annet sosialt press på kvinner for at de skal bidra til kosen.