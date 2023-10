Det startet med en sju kilometer lang fjelltur for noen år siden, som Anders og Hanh skulle gjennomføre sammen med parets to barn. Det var bare én utfordring: Anders klarte ikke å holde følge med ungene.

I første omgang prøvde han å gå ned på egen hånd, men sommeren 2019 bestemte han seg for å ta kontakt med en personlig trener og kostholdsveileder som skulle hjelpe ham med en sunnere livsstil.

– Jeg tok det ikke spesielt alvorlig i starten, men da jeg først var kommet i gang, gikk jeg ned rundt 30 kilo.

Anders og Hanh gikk altså ikke ned sammen, men etter å ha stått på sidelinjen og heiet, ble hun inspirert til å begynne hos den personlige treneren hun også. Hun hadde alltid vært slank, men etter to fødsler følte hun behov for en oppstramming.

– Det var overskommelig helt fra start, for jeg hadde jo sett Anders gjøre det samme, forteller Hanh.

Gode til å støtte hverandre

Det innledende forløpet var på 12 uker, hvor gåturer og styrkeøkter skulle presses inn i en vanlig 8–16-jobb og et familieliv med to små barn. Det var ikke alltid like lett.

– Jeg har nok lekt litt politi, men vi kjenner jo hverandre, sier Anders. – Vi har vært flinke til å støtte hverandre. Det hadde vært vanskelig for meg å gjøre dette selv og så sitte og se på at de tre andre spiste noe jeg ikke kunne få, sier Hanh.

Både på grunn av kjønn og et forskjellige utgangspunkt, fikk Anders raskere resultater enn Hanh.

– Det er litt frustrerende for meg som kvinne, for jeg kommer aldri til å gå ned to kilo i uka. Men du kan ikke miste motet av den grunn. Det er fullt mulig å se på det som en konkurranse, men man kan også bare sette pris på støtten, sier Hanh.

I dag er den sunne livsstilen en helt naturlig del av hverdagen. Anders har løpt maraton, og de to løper ofte sammen – med barna på sykkel bak dem. Sammen trener de også til en såkalt mammutmarsj, som er en 10 mil lang gåtur.

– Man får bedre samtaler av å gå enn av å ligge på hotell, mener Anders.

Herved er tipset gitt videre.