Kostholdsveileder: Derfor legger du på deg i et forhold

Har tallet på badevekten gått opp siden du traff partneren din? Da er du langt fra alene. Her forklarer kostholdseksperten hvorfor de beryktede kjærestekiloene sniker seg innpå mange av oss.

Kjærestekiloer og lakengymnaster som er blitt til sofagriser. Mange har sikkert erfart at livsstilen forandrer seg med sivilstatusen, og at en partner – på godt og vondt – er den nærmeste annenpiloten gjennom livet. Les også: Styrk parforholdet med kjærlighetsspråk Partneren er sannsynligvis den etter oss selv som har mest å si for hvor ofte godteskåla blir satt på bordet, når man tar på seg løpesko, og om helgeplanene byr på skogsturer eller seriebinging.

– Hvis man hele livet har selvmedisinert dårlige følelser med mat eller aldri har trent, tar man selvfølgelig med seg dette mønsteret inn i forholdet, men klassikeren med de komfortable kjærestekiloene finnes i virkeligheten også. Her er det imidlertid store forskjeller. Ikke to par er like, forteller kostholdsveileder og coach Anne Seidelin, som i mer enn 12 år har hjupet par som har lyst til å gå ned i vekt og legge om livsstilen.

Også forskning har gjentatte ganger vist at det er en sammenheng mellom BMI-en til par. Sannsynligvis har du en BMI som er på nivå med partnerens.

Rundere med årene Samtidig tyder en del forskning også på at en ny kjæreste godt kan medføre nye og rundere former. En amerikansk studie fra 2012 konkluderte for eksempel med at par etter bare noen få års samliv hadde økt risiko for overvekt sammenlignet med single i en kontrollgruppe. Det varierte imidlertid litt når kiloene kom på. Mens menn la mest på seg de første to årene i et forhold, økte kvinners risiko for å legge på seg for hvert eneste år man var sammen.

– Grovt sagt opplever jeg at menn spiser altfor store mengder vanlig mat, til de nesten sprekker, mens kvinner i større grad spiser godteri i skjul om kvelden. — Anne Seidelin, kostholdsveileder, terapeut og coach

Også for Anne Seidelins kunder er det forskjell på når og hvordan de ekstra kiloene innfinner seg. – Grovt sagt opplever jeg at menn spiser altfor store mengder vanlig mat, til de nesten sprekker, mens kvinner i større grad spiser godteri i skjul om kvelden. Mating market model Sosiologer og helseforskere har flere innspill om hva som står på spill når parforholdet blir en vei til mer tid på sofaen og mer snacks i sene kveldstimer. Den mest utbredte teorien er den som på engelsk går under navnet mating market model, som i all enkelhet går ut på at vi – bevisst eller ubevisst – gir opp konkurransen på singelmarkedet. Partneren skal jo elske deg som du er, ikke sant? Flere studier støtter denne teorien. En amerikansk studie fra 2013 tok for seg overvekt blant par, og fant ut at risikoen for vektøkning var høyest hos dem som rapporterte om størst trygghet i forholdet