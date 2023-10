Slik fant de nybakte foreldrene tilbake til den sunne linjen

Da Nikoline og Mads ble kjent, oppdaget de fort at de delte én stor interesse, nemlig trening. Begge hadde gjennomført flere triatlonkonkurranser, og for begge var velvære ensbetydende med trening.

Parets aktive livsstil ga rom for en god del utskeielser på kjøkkenet , og verken Mads eller Nikoline tenkte noe særlig på hva de la på tallerkenen.

Takket være en enkel graviditet kunne hun fortsette å sykle til jobben, men hun reduserte all annen trening.

Det var heller ikke de klassiske graviditetskiloene som kom snikende. Det var faktisk først etter fødselen at det skjedde noe.

Mindre porsjoner, mer trening

– Egentlig var det lett å gi litt slipp. Det var som om vi hadde en god unnskyldning for å slappe av, sier Mads, som i likhet med Nikoline følte at livet med en nyfødt passede bedre sammen med kvelder på sofaen enn timer på treningssenteret.

Et bilde hun så av seg selv ble Nikolines motivasjon til å ta en U-sving for begge.

– Jeg spurte meg selv: «Skal jeg se sånn ut bare fordi jeg har fått et barn?» Det var jeg lei av.

– Derfor sa vi til hverandre: «Vi gjør noe nå, før det eskalerer», utdyper Mads.

Etter å ha prøvd selv en viss tid, tok paret kontakt med en coach som hjalp dem med å tilrettelegge en matplan som passet til deres aktivitetsnivå. For Nikoline og Mads var det litt av en vekker.

– Det vi før kunne spise på en kveld, holder til tre dager nå, forteller Nikoline om de reduserte porsjonsstørrelsene.

Med en liten datter som nå er blitt seks måneder, har livsstilsendringen vært en skikkelig logistikkutfordring. Tidligere trente de sammen, men det går ikke lenger, og det har heller ikke alltid vært lett å holde seg til en fast matplan når søvnen har vært uregelmessig.

– Hvis hun ikke sover om natten, har du lyst til å tømme godteskapet, men det er ikke verdt det, sier Mads.

– Jeg er overrasket over at jeg ikke gjorde noe enda tidligere, for jeg har det jo mye bedre nå, sier Nikoline.