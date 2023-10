Paret som begge har barn fra tidligere forhold, så fram til en vår med to konfirmasjoner, og betraktet det som en perfekt anledning til å ta helseskjeen i en annen hånd.

Slik beskriver Tanja situasjonen hjemme hos henne og Kenneth for halvannet år siden.

Første skritt mot bedre helse var å kjøpe et parforløp hos en personlig trener og kostholdsveileder. Her avstemte de forventningene sine og fikk en matplan som gjorde det mulig å spise det de ville, bare i mindre mengder.

– Vi har til sammen fire barn, så en rigid matplan hadde ikke fungert for oss, forklarer Tanja, som tilskriver en stor del av suksessen det faktum at de ikke har savnet noe.

– Vi ville aldri ha klart dette hvis vi hadde måttet steke kyllingefileter om morgenen fordi man ikke kunne spise maten i kantina.

Nå er det vår tur

I tillegg til kostholdsendringer skulle paret også trene mer enn de hadde gjort på mange år. I starten var det styrketrening to ganger i uka, men treningsmengden økte fortløpende.

Med fire barn i huset annenhver uke ble treningen litt av en logistikkutfordring.

– Vi valgte å si til barna at disse tre månedene var en prioritering av oss. At nå var det vår tur. Det fungerte forholdsvis bra, siden de er i en alder hvor det er helt greit at man spiser litt senere noen dager, forteller Tanja.

– Sånn sett var ungene flinke til å støtte oss underveis. Vår frykt for at det ville bli vanskelig for dem, viste seg ikke å ha noe som helst hold i virkeligheten, supplerer Kenneth.

– Jeg ble helt klart utfordret når det gjaldt tålmodigheten min. I mitt mannehode ville jeg helst ha et fast bryst og stramme overarmer etter to måneder. Da var det deilig å ha en jeg kunne hente støtte hos, forteller Kenneth.

I dag trener Tanja og Kenneth fremdeles med sin personlige trener én gang i måneden – resten fikser de selv. De trener fremdeles styrke to–tre ganger i uka, og det er ingen sure miner å spore verken hos Tanja og Kenneth eller barna.

– Nå er det blitt en vane for hele familien, avslutter Tanja.