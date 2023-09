Det finnes ingen fasit for nøyaktig hvor raskt eller langsomt du bør gå ned i vekt. Det kommer an på så mangt – hvor mye du veier nå, hvor mye du kan og vil trene, motivasjonen for å gå ned, hvilken slankestrategi du velger osv.

Måten du velger å gjøre det på har stor betydning for hvor raskt du kan gå ned i vekt på en forsvarlig måte. Ifølge retningslinjer fra Den amerikanske diabetikerforeningen bør de fleste overvektige ta sikte på et daglig kaloriunderskudd på ca. 500–750 kcal, noe som i teorien vil gi et vekttap på ½ -¾ kilo per uke, altså et moderat vekttap.

Omvendt står det at hvis man bruker måltidserstatninger (for eksempel pulverprodukter) for å dekke kroppens næringsbehov, kan det være forsvarlig å få i seg så lite som 800–1000 kcal per dag. For de fleste vil det bety et daglig kaloriunderskudd på godt over 1000 kcal, noe som i teorien vil gi et raskt vekttap på godt over 1 kilo per uke. Det understrekes at en slik kalorifattig strategi bør ledsages av kyndig veiledning og støtte.

Grunnen til at det anbefales måltidserstatningsprodukter og svært lavt kaloriinntak fremfor ”skikkelig” mat, er at det er praktisk talt umulig å dekke kroppens behov for næringsstoffer hvis man i gjennomsnitt spiser mindre enn 1200–1300 kcal ”vanlig mat” per dag.