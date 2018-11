– Jeg kjente jeg ble ordentlig flau på andres vegne

Det har aldri vært mer oppmerksomhet rundt miljøproblemer i verden og hva vi kan gjøre for å være mer miljøvennlige som det er i dag. Tidligere har vi skrevet om hva du kan gjøre for å bidra med #smallactsoflove, og et av punktene her var å kildesortere søppelet ditt.

Tenker du egentlig på hvordan du sorterer avfallet ditt? Det kan faktisk bidra til å redde planeten vår.