Rent velvære uten såpe

Smør gjerne inn huden innen tre minutter etter at du er ute av dusjen. Da vil du lukke fuktigheten inne i huden.

I Avène Trixera serien kombineres lette emulgatorer med nærende lipider, og med riktig mengde næring er de fortsatt svært lette i konsistensen. De virker ikke fete og man kan raskt ta på seg klærne, uten å bli klissete etter påføring. I tilegg er emallasjen svært hygienisk og lett å bruke med praktisk pumpeflaske.

Avène Trixera Nutri-fluid Lotion er en lett fuktighetskrem som styrker hudbarrieren og gjenoppretter fuktighetsbalansen med plantebaserte ingredienser og Avènes eget termalske kildevann som virker beroligende og beskytter mot irritasjoner.

Du kan bruke fuktighetslotionen over hele kroppen og du vil oppleve at den trekker raskt inn i huden og virker pleiende og nærende, noe som også er behagelig for en tørr irritert hud.

Dessuten lukter den mildt og deilig. Lett som en lotion – nærende som en krem!