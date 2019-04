Singapore med barn: Dette kan dere oppleve

2. Ta en tur til Sentosa Island

Syd for selve Singapore ligger Sentosa Island - en øy full av familieshow og aktiviteter. Øyen huser blant annet vannparken "Adventure Cove Waterpark" med store vannsklier og bassenger hvor man kan komme helt tett på eksotiske fisker eller dere kan få den helt autentiske undervannsopplevelsen ved å snorkle med de større barna på "Regnbue Revet" ut for kysten. Hvis dere er mer gira på fart over feltet og konkurranser, så er det "Sentosa Luge og "Skyride" som både byr på en slags Go-Kartbane og en svevebane , a la en stor skiheis. Dessuten byr øya på familievennlige attraksjoner for større barn og våghalser sånn som vindtunnelen "iFly" og svevebanen "Mega Zip Line", hvor man dingler fritt i en sele på en metalltråd over landskapet.

Visste du... at Singapore Airlane er at av de mest barnevennlige flyselskapene du kan finne? Her er det tenkt på alt fra barnevennlig mat til barnevennlig underholdning, gode sove fasiliteter til de minste og kabinpersonalet får særlig trening i å være med barn.