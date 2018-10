Slik kan du bidra til å redde miljøet

Vær oppmerksom på hvordan du bruker vann

Det er de små tingene som kan gjøre en stor forskjell. Et tips er å skru av vannet når du pusser tennene eller tar sjampo i håret. Prøv også å drikk vann fra springen i stedet for å kjøpe vann på flaske, slik kan du også spare miljøet for plast.

Vask klær med måte

Vasking av klær laget av syntetiske fiber bidrar til utslipp av mikroplast. Dette er en stor trussel mot livet i havet. Tenk deg om to ganger før du vasker ett plagg. Kanskje det holder med utlufting eller tørke bort en flekk? Bruk et miljøvennlig vaskemiddel og reduserer mengden. Det er også lurt å lufttørke klærne isteden for å bruke tørketrommel.