Sliter barna med tørr og følsom hud?

Regelmessige oljebad

I tillegg til smøring med fuktighetskrem, kan et oljebad forhindre tørr hud og styrke hudbarrieren slik at den forblir myk og smidig. Exomega Control Soothing Bath fra A-Derma mykgjør og roer ned kløen i forbindelse med tørr irritert hud med tendens til atopi. Bruk ca. 10-20 ml i vannet, og holde vanntemperaturen mellom 32 og 34 grader eller kroppstemperert, pass på at det ikke er for varmt. Ikke la barnet bade for lenge, og gjenta gjerne oljebadet flere ganger i uken. Husk å ikke dusje barnet etter badet og klapp huden forsiktig tørr med et håndkle.





Dersom man ikke har badekar og dusjer ofte, kan en god dusjolje også være til hjelp.

A-Derma Exomega Control Shower Oil er en behandlende dusjolje som passer ypperlig til forebygging av tørr hud og er et godt alternativ til dusjsåpe. Sterk såpe kan nemlig tørke ut huden og gjøre den mer irritert. A-Derma Exomega Foaming Gel er en flytende såpe uten parfyme som kan brukes både på kroppen og i ansiktet, og i tillegg kan den brukes som sjampo for de små. Denne kommer også i en praktisk flaske på 200 ml, slik at den er enkel for barna å få med seg i gym- eller svømmebagen.