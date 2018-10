Sliter du med krampe eller tretthet?

Grønnsaker som spinat er en god kilde for magnesium, i tillegg til belgfrukter, nøtter, frø og korn. Noen matvarer som har et godt innhold av magnesium er: Kokt kveite, mandler, soyabønner, peanøtter, havregrøt og brun ris.

Kroppen din trenger ca. 280 mg magnesium om dagen. Noen klarer å få i seg nok ved å spise helt vanlige måltider og variert kosthold, mens andre har et behov for kosttilskudd. Dessverre er vår matproduksjon basert på kunstgjødsel som gjør at maten inneholder for lite vitaminer og mineraler for at kroppen skal ha nok energi til daglige gjøremål.