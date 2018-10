Test selv: Hvilken hudtype har du?

Tørr hud

Tørr hud er ofte sensitiv. Derfor er det ekstra viktig å velge riktige hudpleieprodukter. Decubal legger stor vekt på å bruke rene og enkle ingredienser, uten parfymer, fargestoffer og parabener.

Mange ting kan forårsake tørr hud; alt fra genetisk arv og sykdommer til livsstil og helse spiller inn. Også årstider og ytre påvirkninger som stress, klima etc. Huden kan variere i tørrhet og rødhet i løpet av et kalenderår. Vinteren er gjerne tiden på året der mange opplever tørr hud. Noen ganger går tilstanden over til svært tørr hud.

Tørr hud kan være mer enn bare ubehagelig, det kan også føre til problemer. Det gir en ujevn hudoverflate som innebærer at huden er «åpen» og mottakelig for bakterier. Sprekkdannelser er det ideelle miljøet for dannelse av infeksjoner.

Tørr hud mangler vann

Akkurat som et murhus er bygd opp av teglsten med mørtel imellom, er hudoverflaten bygd opp av hornceller. Mellom disse cellene finnes det fett, såkalte lipider. I frisk hud binder lipidene fuktigheten i huden og skaper en beskyttende barriere som forhindrer at vann fordamper.

I tørr hud, derimot, finnes det for lite av denne «mørtelen», noe som gjør at huden ikke kan binde fuktighet og vann. Da fordamper vannet, og huden blir tørr. Jo eldre man blir, desto vanligere blir problemene. Hudens evne til å binde fuktighet reduseres nemlig med årene.