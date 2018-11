Tørr hud? Her er superingrediensen du må se etter

Fra åker til hudpleie

Hudpleiemerket A-Derma har også lagt sin elsk på den magiske havren. I et laboratorium i Sør-Frankrike, for mer enn 20 år siden, har et knippe forskere valgt ut Rhealba® havren blant mer enn 80 ulike havresorter. Den er utvalgt for sin effektivitet og aktive innholdsstoffer. Rhealba® havren inneholder essensielle fettsyrer, E-vitamin, selen, jern, kobber, sink og mangan. Dessuten har den et høyt innhold av stivelse, som fremmer hudens cellefornyelse og gir godt med fukt.

Den dermatologiske havren Rhealba® havre, dyrkes 100% sørvest i Frankrike, og den høstes etter svært kort produksjonssyklus, kun tre måneder, og mens den ennå er på kim-stadiet. Forskning kan dokumentere at det er på dette plantestadiet, og på denne delen av havren, at det florerer av de rikeste molekyler. Rhealba® havren høstes før protein-produksjonen utvikles, og er derfor fri for sporbare proteiner og gir ingen form for allergier (glutenallergi etc.). Det er klinisk dokumentert at de aktive stoffene fra Rhealba ® havren har en gunstig virkning på sart, tørr, irritert hud med tendens til atopi.