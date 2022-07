Blir vasken ren på 30 grader?

Rådene i skjemaet forutsetter at du bruker et vanlig vaskeprogram for bomull. Til hvitvask bør du bruke et standard vaskepulver eller en konsentrert variant. Hvis du foretrekker vaskepulver til kulørtvask, må du vaske på høyere temperaturer.

Hvis du bruker et felles- eller myntvaskeri, bør du ikke vaske på lavere temperaturer enn 30 ̊, og det du ville ha vasket på 30 ̊ hjemme bør kanskje vaskes på 40 ̊ i stedet. Bruk et standard vaskepulver eller en konsentrert variant.