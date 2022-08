Løpeprogrammene våre har kommet for å bli, og vi har programmer for alle nivåer. Her kan alle være med.

Et av de mest populære programmene er løpeprogrammet for begynnere som vil klare å løpe 5 km. Her starter vi forsiktig og bruker mesteparten av tiden på å gå. Etter hvert som vi kommer lenger ut i programmet, legges det til ekstra minutter med løping, slik at du blir utfordret og kjenner at kondisjonen blir bedre, uten at det føles for hardt.

Til hver eneste løpetur i 5 km-programmet har vi lagd lydfiler der vi forteller når du skal gå og når du skal løpe, og i hvilket tempo. Dermed er det svært enkelt å følge programmet hvis du har lyden på øret – sjansen er også bedre for at du skal klare å holde på motivasjonen og nå målet du har satt deg.

🎧 Er du klar for lengre løpeturer? Prøv løpeprogrammet for 10 km med lyd her.

🎧 Du kan også finne nye utfordringer med våre 12 guidede intervallturer med lyd.