Vil du ha nye, sunne kostholdsvaner?

Hva har tidligere deltakere sagt om I FORM Ny Start?



"På en skala fra 1 til 10, vil jeg gi dette opplegget et STORT 12-tall. Det har vært så bra og verdt hver krone!"





"En deilig optimistisk og oppmuntrende tone. Jeg likte flere av oppskriftene. Jeg er i hvert fall blitt grønnere og har også kommet i gang med morgenløping."





"For meg har det vært helt fantastisk. Det beste er den følelsen jeg har i magen og tarmsystemet. Lettheten!"





"Jeg har vært kjempefornøyd! Jeg har fått mer ro rundt maten og et spor å «stikke snuten i», og har kommet under en vekt jeg ikke har hatt på 10 år. Og det har jeg kjempet hardt for, så TUSEN TAKK!!"