6 eventyrlige opplevelser i Singapore

1. Pulau Ubin: Originalt, upolert og sjarmerende øyliv

Vil du se et glimt av Singapore anno 1960 – sjarmerende, uten turisme og hektisk storbyliv? Da må du ta turen til øya Pulau Ubin som ligger en 10 minutters båttur sørøst for Singapore. Her er tempoet langsomt, stemningen rolig og husene yndige og primitive. Øya er autentisk og byr på et usedvanlig rikt dyre- og floraliv, som aller best kan oppleves på sykkel eller på tur langs ”Tree Trails”. Øya byr også på et helt spesielt undervannsliv på det lokale korallrevet, så her er det bare å ta frem dykkermaskene.