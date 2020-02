Vinn en aktiv ferie for to til Tenerife

Vandretur på vulkanen El Teide. Terrengsykling i skogen. Kajakk i morgentimene eller avslapning på stranda i ettermiddagssol. Alt sammen krydret med det spanske kjøkken. Høres det ut som noe for deg?

Delta i konkurranse nå, og kanskje blir du den heldige vinneren av en firedagers- ferie for to personer til Tenerife.

Tenerife har sol året rundt

Tenerife er kjent for å være et feriested hvor du kan kombinere sport og utendørsaktiviteter med ren avslapning. Det skyldes særlig det fantastiske klimaet og været, som alltid er bra.

Den årlige gjennomsnittstemperaturen på Tenerife er 23 grader. Det er rundt 300 grader med sol og 3000 soltimer i året. Klimaet gir øya milde somrer og lune vintrer - de beste betingelsene for en aktiv ferie.

En aktiv ferie for alle

På Tenerife er det rike muligheter til å få tilfredsstilt eventyrlysten.

Øya har fantastiske vandreruter som er sikkerhetsgodkjente og godt skiltet. Det er samlet opptil 1500 km vandrestier, og de går gjennom 43 beskyttede naturområder. Du kan både vandre gjennom frodige skogområder eller bestige det høyeste punktet i Spania, vulkanen El Teide, som måler 3718 meter over havet. Tenerife er dessuten hjem for Europas lengste grotte, Cuevo del Viento, som ble skapt av store mengder lava for 27 000 år siden, og har en lengde på 17 km under jorda.

Er du mer glad i fart på tohjulingen, byr Tenerife på gode sykkelturer i forskjellige terreng med minimal trafikk. Der kan du slippe løs ditt indre barn på 200 km skogstier på terrengsykkel.