Delta i konkurransen og vinn trådløse hodetelefoner fra Plantronics

I vår store test av hodetelefoner ble Plantronics BackBeatFit3100 kåret som de beste høretelefoner med krok. Det er en type hodetelefoner som sitter godt fast og er bra til all slags trening.

Og nå kan du bli den heldige vinneren av et sett Plantronics hodetelefoner, hvis du deltar i konkurransen her.

Derfor vant Plantronics I FORMs store test

Først og fremst er lydkvaliteten i hodetelefonene fra Plantronics helt på topp. Lyden er hjerteskjærende klar og ren, så detaljene i musikken kommer til sin fulle rett.

Designmessig er hodetelefonene fra Plantronics et fantastisk eksempel på at man fint kan ha hodetelefoner med farge - særlig denne flotte metallic blå er en fryd for øyet. Bakpå finner du en rød øreinnsats som både er myk og behagelig. Den kan roteres i øret, slik at hodetelefonene passer de fleste og den store bøylen sørger for at de blir der de skal. Settet er også vanntett og veier bare 22 gram. Batteritiden er opp til fem timer.

Hodetelefonene settes enkelt i øret - og de blir der. De er svært enkle å bruke også. Skru på og av, volum og fram og tilbake på spillelista styres enkelt fra knappen. Via den medfølgende appen kan du også stille inn hva knappene skal aktivere, for eksempel stemmestyring, anrop, tid og stoppeklokke.

Totalt sett var testerne svært fornøyde med hodetelefonene fra Plantronics. De leverte varene uansett hvilket fag de kom opp til på eksamen. Prisen er dessuten helt innenfor.

Vi lodder ut fire sett Plantronics BackBeatFit3100 høretelefoner til en verdi av kr 1179 per sett.

Vil du lese hele testen av hodetelefoner og få råd til å finne de rette? Les mer her.