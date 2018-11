Slik holder du deg frisk, rask og sykdomsfri

Orker du ikke å ligge hjemme og være syk? Med målrettet innsats er det mulig å styrke immunforsvaret slik at du kan unngå influensa og forkjølelse, og holde deg frisk, rask og sykdomsfri. Et av de viktigste redskapene har sammenheng med kostholdet. Du får et vell av effektive næringsstoffer fra maten, og mange av dem styrker beviselig immunforsvaret, slik at kroppen lettere kan beskytte seg selv.

Interessant nok viser nyere forskning at det ikke bare er det du spiser, men også det du IKKE spiser, som har stor innvirkning på immunforsvarets styrke. Det aller mest effektive du kan gjøre for immunforsvaret, er sannsynligvis fast, der du ikke putter i deg noe som helst. Ved å faste motiverer du bestemte celler i kroppen til å å produsere enorme mengder hvite blodlegemer. Det er grovt sagt snakk om en hær av kampsoldater som fører an i kampen mot inntrengerne. Og hvis du klarer å øke troppenes størrelse, så er du på rett vei mot å vinne krigen mot virus og bakterier.

Forsøk har vist at tre dager med faste framstår som en svært effektiv måte å gi immunforsvaret et skikkelig boost på. Så er du klar for å gi faste et forsøk, er det bare å sette i gang. Som en ekstrabonus for anstrengelsene kan du glede deg over at fasten trolig også fører til et lite vekttap.





En immunforsvars-kur til alle

Nedenfor får du en grundig introduksjon til hvordan du angriper fasten, men hvis du allerede nå tenker at det er for drastisk, så les videre likevel. Vi vet at det er en del lesere som mener faste er lovlig ekstremt, så vi har også satt sammen to andre kurer som er nesten like effektive for immunforsvaret.

Den ene immunforsvarskuren spiller på noen av de samme strengene som faste, uten at du trenger å kutte inntaket helt. I den andre introduserer vi deg for et tredagers-program som tilfører kroppen så mange enormt styrkende stoffer at du avviser et hvert lite virus ved inngangen. Dermed er det en kur for alle, og ingen grunn til å bli rammet av snørr og forkjølelse.