Hvis det er bakterier som er årsaken til mageplagene, for eksempel fordi du har spist kylling med salmonellabakterier, er det viktig at disse bakteriene fjernes fra kroppen din. De blir ikke fjernet hvis du stopper diareen med medisiner.

Hvis du derimot har hatt diaré en stund og det skyldes et virus , kan det være fornuftig å gripe til pilleboksen.

"Medisinen reduserer passasjetiden i tarmen. Det er som å ta toget som stopper på alle stasjoner i stedet for å hoppe på flytoget fra Oslo til Gardermoen. Du setter rett og slett på bremsene, slik at tarmen ikke beveger seg like raskt", forklarer Mette Borre.

Heldigvis går de aller fleste tilfeller av diaré over av seg selv i løpet av noen få dager.

Men hvis du får blod i avføringen, høy feber, magesmerter eller går mye ned i vekt, bør du oppsøke lege.